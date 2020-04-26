Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Министр финансов США Стивен Мнучин выразил надежду на то, что американская экономика начнет «открываться» после карантина в мае — июне, а высокие темпы восстановления будут наблюдаться уже с июля. Об этом 26 апреля он сообщил в интервью Fox News.

«По мере того, как мы начнем открывать экономику в мае-июне, мы увидим, что экономика «отскочит» в обратном направлении в июле, августе и сентябре», — отметил Мнучин.

Кроме этого, в минфине США полагают, что в значительной степени этот восстановительный эффект дадут средства, которые власти страны направили на поддержку экономики.

Напомним, ранее Министр финансов США Стивен Мнучин высказал мнение, что на восстановление экономики США от воздействия кризиса, вызванного пандемией коронавируса, потребуются месяцы, а не годы, как думают многие эксперты.

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