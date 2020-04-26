Рига, , 16:18 — REGNUM Латвийское Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) для выполнения рекомендаций Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD) запросило у правительства страны дополнительное финансирование в размере 1,5 млн евро. Об этом пишет в воскресенье, 26 апреля, портал Tvnet.lv.

По расчётам KNAB, чтобы обеспечить рекомендации OECD в области предотвращения коррупции потребуется увеличение штата на 23%, а именно — необходимо будет создать 33 новых рабочих места.

Отмечается, что в 2021 году расходы на зарплаты и техническое обеспечение деятельности этих сотрудников составят 1 471 055 евро.

Бюджет латвийского антикоррупционного Бюро в 2020 году равняется 11 946 738 евро.