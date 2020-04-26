Сеул, , 15:31 — REGNUM В первом квартале южнокорейская компания Hanhwa Q Cells заняла лидирующую позицию на рынке солнечных батарей США в коммерческом и потребительском секторах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую и консалтинговую группу Wood Mackenzie.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году доля южнокорейской компании на американском рынке составила 25,2%, что на 11,1% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что Hanhwa Q Cells занимает лидирующую позицию на рынке солнечных батарей США в коммерческом и потребительском секторах с 2013 года.

Известно, что в 2019 году рынок солнечной энергетики США вырос на 15% в годовом исчислении.