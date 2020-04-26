Нижний Новгород, , 15:26 — REGNUM По итогам первого квартала 2020 года в Приволжском федеральном округе (ПФО) автолюбители приобрели 88 535 новых легковых машин — на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 27 апреля сообщается на сайте «Автостат Инфо».

При этом реализация иномарок в ПФО за отчетный период составила 60 018 единиц (+27%), продажи российских автомобилей составили 28 517 единиц (+10,5%).

Больше всего в Приволжском федеральном округе за первый квартал этого года было продано автомобилей бренда Lada — 28 090 машин. Это на 10,8% больше, чем год назад.

На втором месте автомобили южнокорейской марки Kia. Их в январе-марте приобрели 11 414 жителей ПФО, что на 35% выше прошлогоднего уровня продаж. Тройку лидеров замыкает французский бренд Renault. Его автолюбители Приволжского федерального округа приобрели в количестве 9399 единиц (+24%).

Напомним, в первом квартале текущего года в РФ на вторичном авторынке было куплено 319 585 легковых машин российских брендов, что на 3404 единицы больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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