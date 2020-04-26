Чебоксары, , 15:10 — REGNUM В Чувашии смягчили комплекс ограничительных мероприятий. В республике возобновляют работу салоны красоты и парикмахерские. Соответствующие изменения внёс в указ об ограничительных мероприятиях врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В Чувашии разрешена работа салонов красоты, косметических салонов и парикмахерских. При этом они обязаны санитарно-эпидемиологическую безопасности, за что руководители организаций будут нести «личную ответственность». Проверять их работу будут мониторинговые группы.

«Обеспечить приём граждан в целях оказания им услуг только по предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух клиентов. Включить использование залов ожидания и иных помещений для размещения посетителей, ожидающих очереди на оказание услуг», — говорится, в частности, в документе.

Врио главы республики пояснил решение большим спросом на данные виды услуги.

«В итоге нарушений на этом рынке очень много. Поэтому, чтобы ситуация не стала неуправляемой, нужно этот процесс», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 апреля и до особого распоряжения жителям Чувашии при входе и нахождении в магазинах и общественном транспорте, включая такси, предписывается носить маски. Собственникам магазинов и других предприятий предписано обеспечить бесплатную раздачу, либо продажу на входе.

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