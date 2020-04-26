Чебоксары, 26 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Чувашии смягчили комплекс ограничительных мероприятий. В республике возобновляют работу салоны красоты и парикмахерские. Соответствующие изменения внёс в указ об ограничительных мероприятиях врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В Чувашии разрешена работа салонов красоты, косметических салонов и парикмахерских. При этом они обязаны санитарно-эпидемиологическую безопасности, за что руководители организаций будут нести «личную ответственность». Проверять их работу будут мониторинговые группы.
Врио главы республики пояснил решение большим спросом на данные виды услуги.
Как сообщало ИА REGNUM, с 25 апреля и до особого распоряжения жителям Чувашии при входе и нахождении в магазинах и общественном транспорте, включая такси, предписывается носить маски. Собственникам магазинов и других предприятий предписано обеспечить бесплатную раздачу, либо продажу на входе.
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