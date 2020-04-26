Москва, , 15:04 — REGNUM По итогам марта 2020 года российские покупатели приобрели 9856 новых автомобилей марки Skoda — на 42% больше, чем в марте 2019 года. Об этом 26 апреля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего же с января по март текущего года продажи машин чешского бренда в стране составили 21 001 машину. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автокомпаний в РФ. Доля реализации машин марки в общем объёме продаж на авторынке России составила 6,1%, в то время, как в прошлом году она равнялась 4,5%.

В марте самой продаваемой моделью бренда Skoda в России стала Octavia. Продажи этой модели составили 2951 единицу — на 42% больше, чем в марте прошлого года.

Второе место в модельном рейтинге занял компактный лифтбэк Rapid с результатом 2813 проданных авто (-5%). Замыкает тройку лидеров кроссовер Skoda Kodiaq — на нем остановили свой выбор 2406 автолюбителей. Здесь наблюдается рост продаж на 36%.

Ранее дилеры компании Skoda в России объявили о старте приёма заказов на лифтбек Skoda Rapid второго поколения.

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