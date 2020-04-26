Сеул, , 15:08 — REGNUM В первом квартале операционная прибыль южнокорейского производителя подвижных составов, военной техники и заводского оборудования Hyundai Rotem составила 11,7 млрд вон (~$9,5 млн), что на 918,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей компании.

Общий объём продаж компании также вырос на 13,6%, до 670,5 млрд вон (~$544,8 млн).

Известно, что операционная прибыль железнодорожного подразделения составила 5 млрд вон (~$4,06 млн), оборонного — 9 млрд (~$7,3 млн), что на 585% больше по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Однако операционные убытки подразделения по производству заводского оборудования составили 4 млрд вон (~$3,2 млн).

Отмечается, что компания также объявила о продаже земли и зданий, расположенных в провинции Кёнгидо, компании Hyundai Mobis и выпуске конвертируемых облигаций на общую сумму 240 млрд вон (~$195 млн).