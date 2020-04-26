Москва, , 14:45 — REGNUM Экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы из РФ за пределы ЕАЭС после выборки квоты остановлен до 1 июля, об этом сообщается на сайте Минсельхоза.

«26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объеме», — сообщает также министерство.

Принятие такой ограничительной меры позволит стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.

По оценке профильного министерства, ограничения не повлияют на достижение целей государственных программ Российской Федерации, а также показателя экспорта продукции АПК в 2020 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в состав ЕАЭС входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Вместе с тем, средние цены на продовольственную пшеницу в России по итогам 16−20 марта выросли на 1,02 тыс. рублей, до 13,27 тыс. рублей за тонну и продолжают расти.

Читайте также: Российская пшеница обошла по стоимости нефть