Берлин, , 14:04 — REGNUM Модели Porsche 911, произведенные в 1976 году, могут сравнится по цене с новыми моделями. Их стоимость, судя по объявлениям, может доходить до 14 млн рублей. Об этом 26 апреля сообщает Tarantas.news.

По данным журналистов, больше всего пользуются спросом подержанные модели Porsche 911 с моторами воздушного охлаждения. Мощность таких моделей составляет 165 л. с., а цена на данную модель выше, чем на новый Porsche Boxster, который гораздо производительней. Мощность его мотора составляет 300 л.с.

Стоит отметить, что Porsche 911 не является массовой моделью, а выбирают этот автомобиль чаще всего поклонники бренда. При этом подержанные модели чаще всего имеют небольшой пробег.

Ранее стало известно, что немецкая компания H&R Spezialfedern выпустила внедорожный гоночный автомобиль Porsche 911 Syberia RS.

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