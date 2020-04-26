Нур-Султан, , 13:29 — REGNUM На авторынке Казахстана начались продажи компактных коммерческих моделей Chevrolet Damas и Labo. Об этом говорится на сайте автопроизводителя.

Выпускаются микровэны на совместном предприятии ТОО «СарыаркаАвтоПром». Директор компании Сырым Семейбаев озвучил цены на новинку. Базовая версия Chevrolet Damas обойдется всего в 3,3 млн тенге (около 570 тыс. рублей по актуальному курсу).

При этом Lada Granta в Казахстане стоит 3,39 млн. тенге (585 тыс. рублей). Таким образом, микровэн стал самым доступным автомобилем на казахстанском авторынке.

Длина Chevrolet Damas равна 3 485 мм, ширина — 1 400 мм, высота — 1 920 мм. При этом его грузоподъёмность составляет 560 кг. В качестве силовой установки микровэн Damas и грузовик Labo получили бензиновый двигатель на 0,8 л, который идет в паре с «механикой» и задним приводом. А расход у машины небольшой — всего 5−8 л на 100 км.

Напомним, производство Chevrolet Damas в Казахстане стартовало 28 марта 2020 года.

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