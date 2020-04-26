Гомель, Белоруссия, 26 апреля 2020, 12:28 — REGNUM По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, настало время заняться развитием территорий, которые расположены в тридцатикилометровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом белорусский лидер завил 26 апреля, посещая совхоз-комбинат «Заря» в Наровлянском районе Гомельской области, сообщает БелТА.
Лукашенко отметил необходимость создать многоотраслевые производственные холдинги разной направленности в Брагине, Наровле, Хойниках для восстановления и развития данных территорий. Каких именно сфер будет касаться производство глава государства поручил изучить.
Белорусский лидер также поручил министерству по чрезвычайным ситуациям доложить о ситуации в тридцатикилометровой зоне отчуждения вокруг ЧАЭС. При условии дополнительного изучении ситуации Лукашенко полагает, что наступило время развивать эти территории.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко призвал губернатора Гомельской области Геннадия Соловья отказаться от мыслей о сокращении производства в условиях пандемии коронавируса.