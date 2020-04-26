Гомель, Белоруссия, , 12:28 — REGNUM По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, настало время заняться развитием территорий, которые расположены в тридцатикилометровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом белорусский лидер завил 26 апреля, посещая совхоз-комбинат «Заря» в Наровлянском районе Гомельской области, сообщает БелТА.

Лукашенко отметил необходимость создать многоотраслевые производственные холдинги разной направленности в Брагине, Наровле, Хойниках для восстановления и развития данных территорий. Каких именно сфер будет касаться производство глава государства поручил изучить.

«Если надо под эти холдинги что-то, мы будем искать», — пообещал он.

Белорусский лидер также поручил министерству по чрезвычайным ситуациям доложить о ситуации в тридцатикилометровой зоне отчуждения вокруг ЧАЭС. При условии дополнительного изучении ситуации Лукашенко полагает, что наступило время развивать эти территории.

«Это небольшой кусок земли. Но что там будет завтра-послезавтра, какие перспективы? Надо посмотреть, каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять? Нельзя бросать ни одного гектара земли», — настаивает Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко призвал губернатора Гомельской области Геннадия Соловья отказаться от мыслей о сокращении производства в условиях пандемии коронавируса.