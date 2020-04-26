Сеул, , 11:56 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали сокращение доли иностранных инвесторов на фондовом рынке страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской биржи (KRX).

По состоянию на 24 апреля доля иностранцев на внутреннем фондовом рынке составила 36,83%, что является минимальным показателем с 20 марта прошлого года.

Известно, что снижение показателя связано с продажей акций южнокорейских предприятий.

В период с 24 февраля по 24 апреля чистые продажи на рынке ценных бумаг Южной Кореи составили 20,1 трлн вон (~$16,3 млрд). Отмечается, что в марте среднедневной объём продаж составил 568,9 млрд вон (~$462,2 млн), а в апреле — 248,5 млрд вон (~$201,9 млн).