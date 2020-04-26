Москва, , 10:42 — REGNUM По итогам первого квартала 2020 года самой перепродаваемой маркой грузовика в России стал КамАЗ. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего с января по март текущего года в РФ было перепродано 17,3 тыс. грузовиков марки КамАЗ. Это на 3,6% больше, чем в первом квартале прошлого года. Доля реализации машин КамАЗ в общем объёме продаж на вторичном рынке грузовиков составляет около 27%.

Второе место по перепродажам грузовиков занимает марка ГАЗ. За первые три месяца на вторичном авторынке было продано 6,1 тыс. автомобилей данного бренда, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Третье место занял белорусский MAЗ с результатом 4,5 тыс. экземпляров. Здесь перепродажи упали на 13,1%.

Пятерку лидеров замыкают марки ЗИЛ (4 тыс. ед.; +27,2%) и Volvo (3,6 тыс. ед.; +4,6%).

Напомним, в первом квартале текущего года в РФ было продано 64,6 тыс. единиц подержанных грузовых автомобилей. Это на 4,3% выше результата продаж прошлого года.

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