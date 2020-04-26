Москва, , 10:31 — REGNUM Министерство финансов России может частично использовать денежную эмиссию Центрального банка для восполнения выпадающих расходов бюджета. Об этом заявил глава счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью на телеканале «Россия 24».

По его мнению, прибыль компаний в России восстановится, и спрос в мире также восстановится. Часть эмиссии Центробанка может стать источником заимствований для бюджета, считает Кудрин.

В качестве примера эмиссии глава счетной палаты назвал политику «количественного смягчения» в США и станах ЕС, которые используют средства для борьбы с кризисом.

Напомним, 25 апреля министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в бюджет направят около 1 трлн рублей заимствований. Эти средства необходимы для замещения выпадающих нефтегазовых доходов.

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