Москва, , 10:06 — REGNUM С января по март 2020 года в России было куплено 64,6 тыс. экземпляров подержанных грузовых машин, что на 4,3% больше результата продаж прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Специалисты агентства отмечают, что продажи подержанных грузовиков в РФ увеличились на фоне снижения реализации новых машин на 1,1%.

Самым перепродаваемым грузовиком в январе — марте текущего года стал КамАЗ-65 115. За данный период его приобрели 2,4 тыс. автолюбителей, что на 3,8% меньше, чем год назад.

На втором месте разместился шведский грузовик Volvo FH. В первом квартале 2020 года было перепродано 2,1 тыс. единиц данного авто, что на 5,3% больше, чем в первом квартале прошлого года. Замыкает тройку лидеров КамАЗ-43 118 с результатом 1,9 тыс. единиц. Здесь увеличение перепродаж произошло на 51,7%.

Напомним, Горьковский автозавод планирует наладить производство среднетоннажного грузового автомобиля, который будет находиться в модельном ряду компании между «ГАЗелью» и «ГАЗоном».

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