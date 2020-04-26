Париж, , 09:53 — REGNUM Генеральный директор авиакомпании Air France-KLM Бенджамин Смит не планирует возвращаться к нормальной деятельности в течение двух лет, но подчеркивает, что заем от французского государства позволит «пройти самый трудный период», передает BFM TV.

Власти Франции и Нидерландов обещали огромную помощь для спасения Air France-KLM, выделив 10 млрд евро в виде прямых и банковских кредитов.

Отвечая на вопрос о возможных экологических требованиях, связанных с этой помощью, Бенджамин Смит подчеркнул, что у компании уже есть «амбиции сократить выбросы CO2 на 50% к 2030 году».

С точки зрения занятости, по словам Бенджамина Смита, французское правительство не обращалось с какой-либо конкретной просьбой, но оно четко подчеркнуло, что эти финансовые усилия предпринимаются прежде всего для поддержки сотрудников Air France.

«Благодаря этой государственной поддержке у нас есть средства, чтобы пережить самый трудный период следующих нескольких месяцев», — пояснил лидер компании.

По словам Бенджамина Смита, настоящее время деятельность Air France составляет всего 2−3% от обычной программы и считает, что возврат к нормальной жизни не произойдет в течение двух лет, может быть, даже немного больше.

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования Франции Жан-Мишель Бланке подтвердил мэрам крупных городов, что возвращение в школу начнется 11 мая для учителей и 12 мая для школьников.

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