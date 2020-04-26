Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Руководство американской корпорации Intel отозвало прогноз продаж на 2020 год из-за неопределённости в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

Первый квартал года оказался удачным для крупнейшего в мире производителя полупроводниковых устройств. В Intel сообщили о росте выручки на 23% и о доходе, превышающем ранее прогнозируемый уровень. Этому способствовал выросший спрос на чипы для ноутбуков и серверных компьютеров, которые закупили многие компании для организации удалённой работы сотрудников.

Однако в Intel считают, что высокие показатели первого квартала окажутся пиковыми для 2020 года. Во время телефонной конференции с аналитиками генеральный директор Intel Роберт Свон заявил, что спрос во втором квартале является более неопределённым.

Финансовый директор Intel Джордж Дэвис добавил, что в компании уже видят снижения спроса на компьютеры со стороны автопроизводителей, а в будущем ждут и общего падения спроса. Это подтолкнуло руководство Intel к отзыву годового прогноза продаж из-за «значительной экономической неопределённости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте финансовый прогноз на 2020 год также отозвал другой производитель компьютеров из США — компания Dell Technologies.

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