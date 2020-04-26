Лондон, , 09:25 — REGNUM По итогам марта 2020 года британские автолюбители приобрели 254 684 новые машины, что на 44,4% меньше результата продаж прошлого года. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

Это наибольшее падение продаж с экономического кризиса 2009 года. Специалисты SMMT объясняют такой спад спроса закрытием в Британии дилерских центров в соответствии с рекомендациями правительства для предотвращения распространения нового коронавируса.

Всего же по итогам первого квартала текущего года реализация легковых машин в Великобритании составила 483 557 экземпляров. Это на 31% меньше, чем за первые три месяцаа прошлого года.

Ранее стало известно, что в дилерских центрах компании Mazda в Британии в связи с распространением нового коронавируса появилась новая услуга — оценка предварительной стоимости ремонта автомобиля по фотографии.

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