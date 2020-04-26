Сеул, 26 апреля 2020, 09:17 — REGNUM Специалисты исследовательского института Hyundai Research Institute прогнозируют, что в 2020 году темпы экономического роста Южной Кореи вырастут до 0,3%, сообщает Yonhap News.
По мнению специалистов, в первой половине года темпы роста экономики страны упадут на 0,9%, а во второй половине года, напротив, вырастут на 1,4%. Годовой показатель составит 0,3%.
Эксперты также прогнозируют спад показателей потребления в частном секторе, инвестиций в производственные мощности и экспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года ВВП Южной Коре упал на 1,4%.
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Ранее представители Международного валютного фонда (МВФ) прогнозировали сокращение темпов экономического роста Южной Кореи на 1,2%, исследовательского центра Korea Economic Research Institute — на 2,3%, аналитики Standard & Poor's — на 0,6%.