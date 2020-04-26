Москва, , 08:53 — REGNUM За первый квартал 2020 года на авторынке РФ было продано 2060 автомобилей британской марки Land Rover. При этом в прошлом году за аналогичный период было продано 1846 машин марки. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Land Rover Range Rover занимает первое место по продажам среди всех моделей компании. За январь-март 2020 года продажи внедорожников Land Rover Range Rover выросли на 4,4%, до 644 единиц.

Вторая строчка принадлежит Land Rover Range Rover Sport. За отчетный период в России было 345 экземпляров этой модели — на 27,5% больше, чем год назад.

Замыкает тройку лидеров Land Rover Range Rover Velar. Реализация этой модели осталась почти на том же уровне по сравнению с прошлым годом. За первых три месяца 2020 года было продано 316 моделей.

Кроме того, за отчетный период в России было продано 276 внедорожников Land Rover Range Rover Evoque (+59,5%), 272 экземпляра Land Rover Discovery Sport (— 3,5%), а также 112 единицы Land Rover Discovery (— 1,8%).

Ранее стало известно, что производство четырех заводов Jaguar Land Rover, расположенных в Великобритании, будет возобновлено с 18 мая.

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