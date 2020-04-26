Москва, , 08:44 — REGNUM В России наблюдается значительный рост интереса к услугам покрытия рисков взлома личных компьютеров жителей страны, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей страховых компаний.

Так, на сегодняшний день такую услугу предоставляет только «Ингосстрах», однако «АльфаСтрахование» и Страховой дом ВСК рассматривают возможность ее запуска.

Отмечается, что основную сложность в данном вопросе представляет оценка ущерба от взлома персональных компьютеров частных лиц, так как соответствующей нормативной базы на данной момент не существует.

По данным издания, с января по март 2020 года в России общее число атак, нацеленных на компьютеры частных лиц, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что количество фишинговых атак на домашние компьютеры пользователей с целью получения доступа к их конфиденциальным данным выросло в четыре раза за несколько последних дней марта из-за перевода сотрудников на удаленную работу из дома.

Злоумышленники, отправляя рассылки по почте, используют актуальные для удаленной работы темы: распоряжений или новостей, касающихся коронавируса, назначения или отмены командировок.

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