Иркутск, , 07:08 — REGNUM В Иркутской области, где уже выявлено 95 инфицированных коронавирусной инфекцией, расширили список разрешённых видов предпринимательской деятельности.

По данным регионального оперативного штаба, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил работать смогут организации и частные предприниматели, осуществляющие торговлю мебелью, ювелирными изделиями, а также фотомастерские. Также запрет больше не распространяется на работу школ подготовки водителей автотранспортных средств, но теоретическое обучение должно осуществляться дистанционно.

Помимо этого, смогут возобновить работу организации, осуществляющие деятельность государственных архивов, охраны исторических мест и зданий, памятников культуры, и работники химических производств.

Отдельно сказано и о возобновлении работы сотрудников, осуществляющих уход за животными и растениями. Речь идёт о тех, кто работает в зоопарках и ботанических садах, а также в ветеринарных клиниках и организациях, которые специализируются на обращении с безнадзорными животными.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 апреля в регионе выявлено 95 инфицированных SARS-CoV-2, четверо из них погибли.