Хайкоу, Китай, , 06:27 — REGNUM Внешняя торговля китайской провинции Хайнань взлетела на 31,8% за два года строительства пилотной зоны свободной торговли в регионе, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Импорт и экспорт региона достиг 183,86 млрд юаней (около $25,96 млрд) с апреля 2018 года по март 2020 года, сообщили в таможне города Хайкоу, столицы региона. Экспорт достиг 68,01 млрд юаней за указанный период, увеличившись на 51,3% относительно аналогичного периода предыдущих лет. Импорт вырос на 22,5% до 115,85 млрд юаней.

Торговля со странами АСЕАН региона выросла на 60,2% до 51,26 млрд юаней за указанный двухлетний период, что делает этот регион крупнейшим торговым партнером провинции.

Основными статьями внешней торговли Хайнани стали нефтепродукты и продукция беспошлинной торговли. Экспорт нефтепродуктов вырос в 1,2 раза до 32,41 млрд юаней за этот период, а импорт беспошлинных товаров достиг 20,97 млрд юаней, что на 95,4% выше, чем в предыдущий отчетный период.

Напомним, что Китай намерен превратить островную провинцию Хайнань, расположенную на самом юге страны в высококачественную зону свободной торговли к 2020 году, а уже к 2035 году сделать ее свободным торговым портом с китайскими особенностями.