Пекин, , 05:47 — REGNUM Экспорт редкоземельных металлов Китая вырос на 19,2% в годовом исчислении до 5551 тонны в марте, сообщили 26 апреля в Главном управлении таможни КНР.

За первые три месяца года Китай экспортировал в общей сложности 11 941 тонну редкоземельных металлов, что на 2.3% ниже, чем за аналогичный период годом ранее, если верить официальной статистике.

Китай является одним из ведущих мировых поставщиков редкоземельных металлов в мире. Всего 17 элементов этой группы широко используются в производстве высокотехнологичной техники и электроники от плоских телевизоров до лазеров и гибридных автомобилей.