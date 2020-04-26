Пекин, , 05:43 — REGNUM Компания China Life Insurance Co., являющаяся одним из крупнейших страховщиков Китая отчиталась о росте бизнес-оборота за первый квартал года на 8,2% в годовом исчислении, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Оборот компании составил 337,8 млрд юаней (около $47,7 млрд), в то время как чистая прибыль составила 17,1 млрд юаней, сократившись на 34,4% относительно показателей годом ранее. Общий премиальный доход компании достиг 307,8 млрд юаней за указанный период, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Выручка основного бизнеса компании продолжила устойчивый рост, поддерживая устойчивый импульс развития в первом квартале, несмотря на эпидемию нового коронавируса.