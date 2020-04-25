Париж, , 23:41 — REGNUM Обозреватель французской газеты Le Figaro Жан-Лу Беллами пишет, что кризис французской системы здравоохранения в период пандемии коронавируса обнажил самую насущную проблему Пятой Республики — сокращение промышленного производства.

Беллами пишет, что отказ Франции от собственной промышленности в пользу глобализации и идеологии неолиберализма не только поставил французскую систему здравоохранения в зависимость от Китая, но и стал причиной более глубоких социальных и экономических проблем.

Стоит отметить, что в странах Запада процесс сокращения промышленного производства был запущен уже несколько десятилетий назад. Капиталистическая система всегда ищет наиболее дешевую рабочую силу, каковая в конце XX века была в Китае. Западный капитал стал строить в КНР свои заводы и фабрики, что привело и к развитию собственно китайского капитала.

Согласно западной концепции глобализации, существует международное разделение труда — каждая страна должна производить только определенные товары, а не сразу весь их спектр, которые затем попадают на международный рынок и закрывают потребности других стран.

Однако сейчас, в условиях пандемии, такая модель показала свою неэффективность. Фактически, те страны, в которых сосредоточено основное мировое промышленное производство (прежде всего Китай) смогли быстро перестроить свою экономику под нужды периода пандемии, а те страны, которые сами уничтожили свой промышленный потенциал, оказались зависимы от внешних поставок товаров, в том числе медицинского назначения. Из-за гигантского спроса на медицинские товары, например те же банальные медицинские маски, далеко не каждая страна может их получить в нужно количестве. Например, Франция, заказала в Китае 1 млрд медицинских масок, однако пришли американцы и перекупили предназначавшиеся для Франции маски, предложив большую цену.