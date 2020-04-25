Москва, , 23:41 — REGNUM Главными приоритетами в оказании государственной поддержки населению являются сохранение занятости и доходов граждан на фоне введенных карантинных ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 25 апреля сообщил помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По всем мерам, которые сейчас реализуются в России, главный приоритет — это человек, это гражданин, попытка сохранить его занятость, попытка сохранить его доходы <…> Особый акцент делается на семьи с детьми», — заявил помощник президента.

Он отметил, что приоритет сохранения уровня доходов граждан остается даже тогда, когда человек по каким-либо причинам потерял работу.

Кроме этого Орешкин объяснил, что кризис, вызванный ограничительными мерами, сперва ведет к снижению и даже остановке покупательского спроса, что затем приводит к неплатежеспособности предприятий, которые вынуждены в сложившейся ситуации либо сокращать штат, либо снижать уровень заработной платы. По словам Орешкина, именно эту фазу кризиса необходимо сделать как можно более мягкой.

«Президент постоянно говорит, что именно за двумя этими показателями — за безработицей и за доходами населения — органы власти, и правительство, и ЦБ должны смотреть в первую очередь, потому что это главные сейчас проблемные зоны», — добавил он.

Также Орешкин напомним, что в России были приняты определенные шаги, которые призваны сгладить экономические последствия ограничительных мер, среди них повышение пособия по безработице и дополнительные выплаты лицам, потерявшим работу и имеющих на иждивение детей, а также ряд решений по поддержке малого и среднего бизнеса в сохранении сотрудников компаний и их доходов.

Напомним, ранее помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин сообщил, что после выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, в мире значительно замедлятся глобализационные процессы, а система международных взаимоотношений будет пересмотрена под новым углом.

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