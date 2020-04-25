Бразилиа, , 22:50 — REGNUM Заявление американской компании Boeing о несоблюдении Embraer соглашения (что стало поводом разрыва договора) не соответствует действительности, сообщили 25 апреля в бразильской компании.

Комментируя заявление Boeing о выходе из договора по созданию с Embraer совместного авиастроительного предприятия, в бразильской компании заявили: американская компания расторгла договор «необоснованно», бразильская сторона всё выполняла.

Бразильцы подчеркнули, что Boeing, чтобы выйти из договора, «сфабриковал ложные обвинения», рассчитывая избежать выплаты руководству Embraer $4,2 млрд за приобретение доли в совместном предприятии. Поэтому против Boeing будут приняты меры по возмещению потерь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Boeing 25 апреля заявил, что пользуется случаем аннулировать обязательства перед Embraer по созданию совместных предприятий. По словам американцев, бразильская компания не в полной мере соблюдала договорённости.

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