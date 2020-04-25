Вашингтон, 25 апреля 2020, 22:44 — REGNUM Авиакомпании США получили от правительства $9,5 млрд бюджетной помощи по программе поддержки в условиях эпидемии COVID-19, 25 апреля сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что правительство выдало гранты 10 крупным авиакомпаниям и 83 небольшим авиаперевозчикам США.
Ранее авиаперевозчики уже получили от правительства США $2,9 млрд бюджетной помощи. При этом Конгрессом одобрены $25 млрд бюджетной помощи пассажирским авиаперевозчикам.
В качестве условия для предоставления грантов авиакомпании не должны сокращать оплату и рабочую силу до 30 сентября, им запрещается выкупать акции, выплачивать дивиденды и крупные вознаграждения руководителям.
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