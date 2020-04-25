Москва, , 19:59 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам до 30 апреля подготовить предложения по поэтапной отмене введенных ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору, Минздраву с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки поручено подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Мишустином поручено подготовить рекомендации для граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности на майские праздники.

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