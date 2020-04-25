Пекин, 25 апреля 2020, 19:31 — REGNUM Власти Китая сняли ограничения на экспорт медицинских защитных средств и оборудования, введенные после заявлений ряда европейских стран об их недостаточно высоком качестве, 25 апреля сообщает агентство Reuters.
С марта экспортируемые из Китая тесты на коронавирус, медицинские маски, защитные костюмы, инфракрасные термометры и аппараты ИВЛ должны были получать отдельное одобрение китайских регулирующих органов.
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