Пекин, , 19:31 — REGNUM Власти Китая сняли ограничения на экспорт медицинских защитных средств и оборудования, введенные после заявлений ряда европейских стран об их недостаточно высоком качестве, 25 апреля сообщает агентство Reuters.

«В каждой стране могут быть разные критерии для лекарств и медицинских изделий. Приоритет заключается в том, чтобы соответствовать требованиям стран, где продукт будет продаваться, а не там, где он производится» , — прокомментировал введение новых правил Чжан Шувен, генеральный директор Liming Bio-products, производящей тесты на коронавирус.

С марта экспортируемые из Китая тесты на коронавирус, медицинские маски, защитные костюмы, инфракрасные термометры и аппараты ИВЛ должны были получать отдельное одобрение китайских регулирующих органов.

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