Подгорица, , 19:01 — REGNUM Правительство Черногории 25 апреля провело внеочередное заседание, на котором обсуждалась возможность постепенного возращения страны в нормальный ритм жизнь. Вице-премьер Милутин Симович сообщил на конференции для СМИ, что информация от ВОЗ и других стран говорит о том, что полностью отменять меры пока рано, но в стране есть возможность их послабления.

По словам вице-премьера, ослабление мер разбито на этапы, и если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то придется их снова ужесточить.

Правительство разработало пока три этапа перехода к нормальной жизеи.

Первый этап. С 4 мая начинут работать основные предприятия сервиса и магазины. Людям разрешат передвигаться между муниципалитетами в случае, если они едут на дачу. Такси в муниципалитетах, где нет случаев коронавируса, тоже разрешат.

Второй этап. 18 мая откроются рестораны, кафе, отели, пляжные бары, пляжи и торговые центры.

Третий этап. 1 июня — заработает автомобильный, железнодорожный и водный транспорт. Будет разрешено передвижение внутри страны.

Про возобновление авиасообщения правительство информации не предоставило;

За сутки в стране выявлен один случай заражения коронавирусом. Всего 320 инфицированных, 153 выздоровевших.