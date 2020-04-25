Вашингтон, , 18:58 — REGNUM Глобальный экономический кризис разразился в мире из-за пандемии коронавируса. Миллионы людей сидят по домам, никуда не ездят и потребляют только продовольственные товары. Огромное количество предприятий остановилось. Однако рано или поздно из всеобщего карантина и режима самоизоляции так или иначе придется выходить. Экономисты в ряде стран сходятся во мнении, что ослаблять карантинные меры надо с того, что разрешить выходить на работу людям молодого поколения, у которых риск тяжелого течения коронавирусной инфекции гораздо ниже.

Согласно данным Имперского колледжа в Лондоне, смертность от коронавирусной инфекции среди возрастной группы 20−30 лет составляет 0,03%, а вот в возрастной группе за 70 лет — более чем 5%.

Главный европейский экономист JPMorgan Chase & Co в Лондоне Дэвид Макки считает, что ограничения, связанные с возрастом и заболеваемостью, позволят быстро вернуть экономическую активность.

«Если удастся в достаточной степени сократить смешение между пожилыми и менее уязвимыми молодыми слоями населения, то экономика и общество смогут быстро вернуться к работе», — сказал Макки.

В Уорикском университете считают, что если разрешить выход на работу четырем миллионам молодых британцев в возрасте 20 лет, то это даст существенные экономические выгоды и смягчить и без того непростую экономическую ситуацию в условиях пандемии.

При этом экономисты отмечают, что молодое поколение оказалось более уязвиым в период пандемии, так как у него нет тех накопленных активов, которые есть у старшего поколения. Возобновление экономической деятельности молодых в существенной степени поправит их финансовое положение.