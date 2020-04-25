Иллинойс, США, , 17:42 — REGNUM Совместного предприятия Boeing и бразильского авиапроизводителя Embraer не будет, сообщили 25 апреля в пресс-службе американский авиационной корпорации.

Boeing анонсировал расторжении договора о создании совместного предприятия с Embraer. Американская корпорация пояснил, что бразильцы не соблюли все условия действовавшего до 24 апреля 2020 г. договора, поэтому соглашение аннулируется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Boeing и Embraer планировали создать два совместных предприятия в сфере авиастроения.

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