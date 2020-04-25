Рига, , 16:51 — REGNUM На текущей неделе Агентство инвестиций и развития (LIAA) Латвии получило 350 заявок от представителей предприятий, которым требуется послать сотрудников за рубеж. Об этом пишет в субботу, 25 апреля, портал LSM.

Журналисты отмечают, что по сравнению с началом пандемии число таких сотрудников заметно увеличилось. Самыми востребуемыми направлениями являются Швеция, Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды и Франция.

Общее число тех, кому требуется выехать за границу, составляет около 1000. Это строители, специалисты по металлообработке и машиностроению.

В данный момент LIAA согласовывает с министерством сообщений Латвии возможность организации дополнительных рейсов. Пока же эти нужды закрывает еженедельное паромное сообщение из Латвии в Швецию и Германию и рейсы airBaltic в Германию и Нидерланды.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.