Минск, , 15:49 — REGNUM С 1 мая в Белоруссии сумма прожиточного минимума, согласно постановлению министерства труда и социальной защиты республики, составит 246,78 белорусского рубля ($100,19 по курсу национального банка Белоруссии), сообщает 25 апреля TUT.BY.

Данная сумма прожиточного минимума устанавливается до 31 июля текущего года, а прибавка составила 6,91 белорусского рубля.

Отметим, что последний раз сумма прожиточного минимума в Белоруссии менялась 1 февраля текущего года. Тогда бюджет прожиточного минимума увеличили на 8,04 белорусского рубля, и он составил 239,87 белорусского рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии средняя номинальная заработная плата в марте в долларовом эквиваленте составляла менее $500.