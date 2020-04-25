Минск, 25 апреля 2020, 15:49 — REGNUM С 1 мая в Белоруссии сумма прожиточного минимума, согласно постановлению министерства труда и социальной защиты республики, составит 246,78 белорусского рубля ($100,19 по курсу национального банка Белоруссии), сообщает 25 апреля TUT.BY.
Данная сумма прожиточного минимума устанавливается до 31 июля текущего года, а прибавка составила 6,91 белорусского рубля.
Отметим, что последний раз сумма прожиточного минимума в Белоруссии менялась 1 февраля текущего года. Тогда бюджет прожиточного минимума увеличили на 8,04 белорусского рубля, и он составил 239,87 белорусского рубля.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии средняя номинальная заработная плата в марте в долларовом эквиваленте составляла менее $500.