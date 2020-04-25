Токио, , 15:51 — REGNUM C 29 апреля все микропредприятия, а также предприятия малого и среднего бизнеса в Северной Македонии смогу подать заявку на получение беспроцентного кредита по линии «Kovid 2».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, такие меры по поддержке бизнеса в стране сделало возможным предоставление Японией Северной Македонии беспроцентного кредита на сумму 8 миллионов евро.

В настоящее время кредитование предприятий, несущих убытки в связи с коронавирусом, осуществляется по линии «Kovid 1». Минимальный размер кредита по обеим линиям составляет 3 тысячи евро. Максимальный размер кредита во второй линии в при раза выше, чем в первой — он составит 90 тысяч евро.

Как подчеркнула министр финансов Северной Македонии Нина Ангеловска, целью данных мер по поддержке является сохранение рабочих мести ликвидности предприятий.

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