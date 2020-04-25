Вашингтон, , 15:04 — REGNUM Нефтехранилища США полностью наполнятся к концу мая или начале июня. Об этом заявила специалист исследовательской фирмы Oilx Флориан Талер, передает 25 апреля Telegram-канал «Мировая экономика день за днем».

Эксперт использовала в своей оценки данные со спутников, которые фиксируют отраженные сигналы от плавающих крышек резервуаров для хранения нефти. Эти данные используются для оценки наполненности резервуаров.

По данным управления энергетической информации США, 22 апреля запасы сырой нефти в хранилищах достигло 519 млн баррелей. Рекорд этого показателя был поставлен в 2017 году, когда скопилось 535 млн баррелей. Кроме того, продолжает расти объем нефти, который хранится на судах.

По данным копании Kpler, с начала марта объем нефти, хранящейся на судах, вырос на 70%. Вместе с тем береговые резервуары в США заполнены на 85%.

Бен Луцк из трейдинговой компании Trafigura сказал, что его организация рассматривает в качестве резервуаров железнодорожные вагоны, небольшие баржи или даже автомобильный транспорт.

Отметим, по состоянию на 25 апреля июньские фьючерсы нефти марки Brent стоят $21,91 за баррель. В начале апреля экспортные цены на нефть марки Urals стала опустилась ниже нуля. Подобная ситуация сложилась из-за превышения издержек на транспортировку и экспортных пошлин над непосредственной стоимости нефти.

22 апреля агентство Bloobberg сообщило, что эксперты допускают снижение стоимости нефти до минус $100 за баррель из-за переполненности резервуаров.