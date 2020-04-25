Сеул, , 15:08 — REGNUM В первом квартале 2020 года южнокорейская автомобилестроительная компания KIA Motors зафиксировала сокращение прибыли. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, операционная прибыль сократилась на 25,2%, до 444,5 млрд вон (~$361,2 млн), чистая прибыль — на 59%, до 266 млрд вон (~$216 млн).

Объём продаж на внутреннем рынке вырос на 1,1%, до 116 739 автомобилей, за рубежом, напротив, сократился на 2,6%, до 531 946 автомобилей.

Отмечается, что наибольший спад продаж был зафиксирован в Китае (-60,7%).

В компании предполагают, что во втором квартале года KIA Motors может столкнуться с еще большим сокращением показателей из-за распространения коронавирусной инфекции, закрытия заводов и сокращения продаж.

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