Москва, , 14:58 — REGNUM По итогам первого квартала 2020 года Приволжский федеральный округ (ПФО) лидирует по количеству продаж пикапов на вторичном авторынке. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период в ПФО было реализовано 2039 пикапов с пробегом. Это на 16,2% больше прошлогоднего уровня продаж. Второй по ёмкости рынок сбыта б/у пикапов — Центральный федеральный округ. Здесь за три месяца было перепродано 1979 таких автомобилей, что на 4,2% больше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Сибирский федеральный округ с результатом 1490 перепроданных пикапов (+7%).

Всего же с января по март текущего года в РФ продажи на вторичном рынке пикапов выросли на 9,6%, до 10 263 машин.

Напомним, по итогам первых трёх месяцев текущего года продажи пикапов в России составили 2366 единиц, что на 19,3% больше, чем год назад.

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