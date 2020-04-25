Минск, , 14:58 — REGNUM С 25 апреля компания «Белавиа» начинает выполнять регулярные рейсы «Минск — Вена — Минск». Об этом сообщили 25 апреля в пресс-службе авиационной компании.

В сообщении говорится, что аАвиакомпания планирует совершать ежедневные вылеты из столицы Белоруссии в международный аэропорт «Швехат» по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 08:50. По вторникам, четвергам и субботам — в 14:25.

Вылет в аэропорт «Минск» из Вены планируется по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 10:45. И в 16:15 по вторникам, четвергам и субботам.

«Полеты планируется осуществлять на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит около 2-х часов», — отметили в пресс-службе компании.

В компании также отметили, что те пассажиры, которые приобрели билеты по данному направлению на рейсы «Белавиа», которые должны были совершаться в период с 29 марта по 24 апреля 2020 года, смогут вернуть деньги по месту приобретения билетов или однократно перенести дату полета до 31 декабря текущего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в закрытии государственной границы в связи с пандемией коронавируса.