Москва, , 14:47 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов ожидает, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина 28 апреля ответит на вопрос о мерах, предпринимаемых регулятором для преодоления саботажа банками мер поддержки граждан и бизнесу на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

Слова президента РФ и главы правительства РФ о поддержке адресной помощи населению и бизнесу не подкреплены конкретными действиями Центробанка, отметил Миронов.

«Почему тогда регулятор ничего не предпринимает, чтобы преодолеть саботаж банков, которые эту самую адресную помощь делают недоступной? Ожидаю, что в ходе выступления перед депутатами Госдумы во вторник 28 апреля Эльвира Набиуллина даст ответы на эти и другие вопросы», — заявил парламентарий.