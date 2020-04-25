Пекин, , 14:46 — REGNUM В 2020 году власти Китая сократят субсидии на новые электрифицированные транспортные средства. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на министерство финансов КНР.

В 2015 году правительство Китая объявило, что оно прекратит субсидии в 2020 году, но в марте вышло сообщение о продлении программы. Новая политика китайских властей вступила в силу 23 апреля.

Согласно новому плану, Пекин продлит субсидии на новые электрифицированные транспортные средства до 2022 года и освободит их от налога с продаж на два года.

Однако субсидии будут распространяться только на электромобили стоимостью менее 300 000 юаней (3 159 770 рублей). То есть под данную программу не подпадают электрокары, выпускаемые BMW и Daimler в Германии. Седаны Tesla Model 3, произведенные в Китае, в настоящее время стоят 323 800 юаней без учета субсидий, что означает, что американскому автопроизводителю придется снизить цены, если он хочет получить право на налоговую помощь.

Напомним, в 2019 году на авторынке Китае было продано более 25 млн автомобилей, в том числе 1,2 млн новых электромобилей.

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