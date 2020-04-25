Москва, , 14:35 — REGNUM Законопроект, запрещающий банкам блокировать счета граждан и бизнеса без объяснения причин, правительство РФ внесло в Госдуму, об этом сообщается на сайте исполнительного органа власти.

По новому законопроекту банки не смогут без объяснения причин заблокировать счёт или отказаться от совершения операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих добросовестность.

Одновременно предлагается установить, что отказ от обслуживания возможен только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Законопроект был одобрен на заседании правительства РФ 23 апреля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, участились случаи блокировки счетов физлиц без объяснения причин.

Напомним, глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 1 апреля предложил ввести мораторий на блокировку счетов малому и среднему бизнесу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.