Сеул, , 14:14 — REGNUM Южнокорейский оператор роскошных отелей и магазинов беспошлинной торговли Hotel Shilla зафиксировал убыток в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, операционные убытки компании составили 66,8 млрд вон (~$54,2 млн), что на 322,3% больше предварительных прогнозов.

Известно, что в первом квартале 2019 года компания зафиксировала чистую прибыль в размере 81,7 млрд вон (~$66,3 млн). Отмечается, что компания зафиксировала квартальный дефицит впервые с 2001 года.

Объём продаж также сократился на 29,7%, до 943,7 млрд вон (~$766,8 млн), а чистый убыток — 73,6 млрд вон (~$59,8 млн).

В компании отмечают, что сокращение продаж произошло в связи с закрытием магазинов беспошлинной торговли как внутри страны, так и за ее пределами, а также с сокращением числа посетителей отелей из-за коронавируса.