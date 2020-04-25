Рига, , 13:51 — REGNUM Государственное агентство занятости (NVA) Латвии в 2020 г. отменит программу летнего трудоустройства для школьников. Это решение, как пишет портал LSM, принято Агентством в связи с изменением ситуации на рынке труда.

По данным журналистов, к концу года безработица в стране прогнозируется на уровне 9 — 10%, против 6,3% в начале кризиса.

Отмечается, что в NVA надеются возобновить программы трудоустройства школьников в 2021 году. Эти программы уже замораживались в кризисном 2009 году сроком на пять лет, и были возобновлены лишь в 2014 г.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.