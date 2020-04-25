Ташкент, , 13:47 — REGNUM Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Узбекистане по итогам первого квартала 2020 года составила 2,58 млн сумов ($255), что на 26,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

Самую большую заработную плату получают работники банковской, страховой и лизинговой деятельности — её размер превышает среднее значение по республике на 111,5%.

Зарплаты в сфере информации и связи превышают среднее значение на 61,5%, в сфере промышленности — на 36,5%, перевозки и хранения — 30,7%, строительстве — на 18,1%. Вместе с тем работники образования получают на 20% меньше, чем в среднем по стране, а медики — на 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля компания «Узбекнефтегаз» повысила размер заработной платы своим работникам на 30%. Повышение ощутили 4389 сотрудников нефтегазовой компании.

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