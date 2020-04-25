Сеул, , 13:38 — REGNUM Южная Корея поставила в Эфиопию 44 тыс. защитных масок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциаций INNOBIZ города Пусана и Ульсана.

Выступая на церемонии представители Южной Кореи выразили надежду на то, что Эфиопия сможет преодолеть трудности, вызванные распространением коронавируса, а также поблагодарили правительство страны и нацию за оказание помощи во время Корейской войны.

По состоянию на 25 апреля в Эфиопии зафиксировано 117 случаев заражения коронавирусом и три летальных исхода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Южной Кореи отметил, что в связи с годовщиной начала Корейской войны правительство решило отправить в общей сложности 1 млн масок иностранным ветеранам, принимавших участие в войне.