Москва, , 13:13 — REGNUM Реализация автомобилей Volkswagen в РФ по итогам марта 2020 года выросла на 17% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщает «Автостат».

Всего за прошлый месяц дилеры немецкой марки на российском авторынке продали 10 007 машин. За первый квартал 2020 года показатель продаж вырос на 8%, до 23 794 экземпляров. Доля компании составила 6,0%.

Самой популярной моделью Volkswagen в марте на авторынке РФ стал седан Polo, разошедшийся за месяц в количестве 5371 экземпляра (+25%). Вторая строчка принадлежит кроссоверу Tiguan, чьи продажи выросли на 14%, до 3 568 единиц.

Напомним, марка Volkswagen занимает шестое место в рейтинге самых популярных автомобильных брендов, представленных в России, по итогу продаж марта 2020 года.

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