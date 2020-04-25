Сеул, , 12:17 — REGNUM В связи с распространением коронавирусной инфекции и отменой безвизового режима для 90 стран в Южной Корее зафиксировали сокращение краткосрочного туристического потока. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайным ситуациям и катастрофам (CDSCHQ).

Согласно опубликованным данным, среднее число иностранцев, посетивших Южную Корею в период с 13 по 23 апреля, составило 779 человек, что на 42% меньше, по сравнению с 1−12 апрелем (1332 человека).

Отмечается, что число иностранцев, въезжающих в страну на короткий промежуток, сократилось на 61%, до 105 человек в день.

Напомним, что с 13 апреля власти Южной Кореи временно приостановили безвизовый для ряда стран. Ограничения коснулись 90 стран, из которых 18 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 23 страны Америки, 34 стран Европы, девять стран Ближнего Востока и шесть стран Африки.